名古屋市に住む70代の女性が、警察官を騙る人物に1億円相当の金をだまし取られました。警察によりますと、今年5月、名東区に住む女性(70代)の自宅の電話に、郵便局員を騙る男から「あなた名義で違法薬物が郵送されている記録が見つかった」などと電話がありました。その後、警察官を騙る男からも電話があり「逮捕状が出ている」「在宅捜査にするため、お金の調査に協力する必要がある」「調査方法は金を購入してもらい、その