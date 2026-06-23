メ～テレ（名古屋テレビ） メ～テレのマスコット「ウルフィ」とコラボしたアート作品などを楽しめるイベントが、名古屋市で始まりました。 名古屋市中区の東別院テラスホールで23日から始まったのは、「アートフェスタ in 東別院」です。 会場には、画家の古家野雄紀さんと出口雄樹さんが、ウルフィを題材にして制作した特別アートなど、約500点の作品が展示されています。 また