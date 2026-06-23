【モデルプレス＝2026/06/23】ファミリーマートとAfternoon Teaがコラボした「アフタヌーンティー」フェアが、全国のファミリマート約16,400店で開催され、SNSで盛り上がりを見せています。過去最多となる全28種類の多彩なラインナップのひとつ、「アールグレイ香るザクほろシュー」が紅茶の豊かな風味や食感を楽しめると評判です。【写真】紅茶＆ホイップのWクリームたっぷりな限定シュー◆食感のコントラストが楽しい“至高”の