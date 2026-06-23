【モデルプレス＝2026/06/23】映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』大ヒット御礼舞台挨拶が23日に都内で行われ、主演のAぇ! group（正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉）、西村拓哉（関西ジュニア）をはじめ、前作でおそ松役を務め、本作にも出演しているSnow Manの向井康二がサプライズで登場。本作で新たにおそ松役を務めた末澤が、向井と“おそ松論”を展開する場面があった。【写真】STARTOアイドル、舞台上で喧嘩？◆A