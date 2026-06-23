日本映画の新時代を牽引する映画監督・濱口竜介。着想から5年、フランスを舞台にした最新作『急に具合が悪くなる』を出発点に、日仏の映画作りの違いや、監督の演出メソッドを聞く。第79回カンヌ国際映画祭で主演ふたりが最優秀女優賞に輝き話題を呼んだ、濱口竜介監督の最新作『急に具合が悪くなる』。パリの介護施設で働くマリー＝ルーと演劇の演出家でステージ?のがん患者である真理。同じ名前を持つふたりが交流を深めていく、