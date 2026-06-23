大相撲、元大関の琴欧洲が親方を務める鳴戸部屋が、きょうから射水市で合宿を行っています。合宿には、高岡向陵高校相撲部の選手なども参加しています。鳴戸部屋の親方、元大関・琴欧洲が指導する熱のこもった稽古。グリーンパークだいもん相撲場で、きょうから行われている鳴戸部屋の合宿は、来月の名古屋場所前の強化合宿で、相撲部を持つ地元のアイシン軽金属がサポートしています。部屋には東前頭8枚目の欧