富山県内でも重大な交通事故が発生している中、県警察本部などが対応訓練です。国道で大型トラックと観光バスが絡む事故を想定し、事故発生直後の動きを確認しました。富山市で行われた訓練には、県警や消防などから、あわせておよそ100人が参加しました。国道で大型トラックが大型観光バスに衝突したあと、対向車線にはみ出して他の車にも追突し、死傷者11人が出た想定です。ヘリコプターや、3Dで撮影できるドローン