サンリオの人気キャラクター「マロンクリーム」とLILY BROWNが初めてタッグを組んだスペシャルコレクション「LILY BROWN♡MARRONCREAM」が、2026年6月25日（木）より発売されます。昨年40周年を迎えたマロンクリームのノスタルジックな魅力を、LILY BROWNらしいヴィンテージ感あふれるデザインで表現。夏のおしゃれを彩るファッションアイテムから小物まで、全8アイテムのラインアップに注目ですb