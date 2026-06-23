富山県内に拠点を置くファスナー製造販売大手のYKKが、製品の組み立てや検査を委託する県内の下請け業者に対して、発注単価を低く設定したのは、下請け法違反にあたるとして、公正取引委員会から是正勧告を受けたことがわかりました。これはきょう、YKKが発表したものです。公正取引委員会によりますと、YKKは2023年7月から去年11月にかけて、ファスニング製品の加工と検査作業を請け負う県内21の事業者に対し、作業実態を踏