スタジオには気象予報士の平島さんです。きょうの県内は日差しが届きましたね。午前中は曇り空でしたが、午後からは梅雨の晴れ間が広がりました。きょうの県内は、朝のうちは雨の残ったところもありましたが、日中は北から高気圧が張り出してきて天気は回復しました。最高気温は、富山市で24.2度と5月下旬並みとなるなど、県内各地で25度を下回りました。北陸地方は、今月20日に平年より9日遅く、梅雨入りしたとみられます。一方で