囲碁の第51期碁聖戦第1局で先勝した挑戦者の佐田篤史七段＝23日午後、大阪市の日本棋院関西総本部囲碁の井山裕太碁聖（37）に佐田篤史七段（30）が挑戦する第51期碁聖戦（新聞囲碁連盟主催）5番勝負の第1局は23日、大阪市の日本棋院関西総本部で打たれ、午後6時58分、266手で挑戦者の佐田七段が白番1目半勝ちし、先勝した。序盤から黒の実利、白の模様の対抗で進行。左辺から下辺にかけて大きな地をまとめた佐田七段が優位に立