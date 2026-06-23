◇セ・リーグ巨人―広島（2026年6月23日マツダ）巨人と広島でプレーし、昨季限りで現役を引退した長野久義氏（41＝巨人編成本部参与）が23日、広島―巨人8回戦（マツダ）を生中継したBS朝日で解説を務め、現役時代から可愛がっている“弟分”の巨人・大城卓三捕手（33）をいじり倒した。長野氏は4月28日の巨人―広島3回戦（東京D）で日本テレビの中継にゲスト出演したが、この日は前DeNA監督の三浦大輔氏（52）と一緒に