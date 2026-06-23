「小学2年生の息子にASD（自閉スペクトラム症）の診断がおりました。乳幼児期から息子の口数の少なさや一人遊びの多さに違和感を覚えていました。ようやくASDという診断がおりて、納得感やほっとした気持ちもあります。ただ、この診断がおりたものの、ここから何をしたらよいかわからない状態なんです。最近放課後デイサービスとかも聞きますが、それってどうやって利用するのって感じで…」【写真】自閉スペクトラム症の息子が受