ここ数年、プリンターの精度が向上し、操作のハードルが低くなり、材料のコストも持続的に低下するのに伴い、中国製3Dプリンターが家庭向け消費市場へと急速に浸透し、3Dプリンティングブームが起こった。3Dプリンティングは目新しい技術ではなく、1980年代からあり、当初は工業分野で応用されていた。深セン拓竹科技（バンブーラボ）は2022年に製品第1号となる高速スマート3Dプリンター「X1シリーズ」を発売した。多くの重要な性