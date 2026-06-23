自動車ディーラーの予定が、気付いたら“21世紀の石原裕次郎”に。【写真】映画『ライフセーバー！』より「僕が大学生の時代は、まさに就職氷河期。でも長年のサッカー部経験がものを言いました。体育会系の部活をずっとやっていて、さらにサッカー部の寮暮らしも経験していると、企業側も信頼を置いてくださった気がします」買い手市場だった平成の就活事情を懐かしむのは、俳優の徳重聡（47）。自動車ディーラーから内定をもらい