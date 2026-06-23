タレントの今井翼さんは6月22日、自身のInstagramを更新。最新ショットを公開しました。【写真】今井翼がジムで自撮り「今日もイケてます」今井さんは「トレーニング体重管理も良い感じ！#動く今井」とつづり、1枚の写真を投稿。ジムで撮影した自撮りショットです。黒いトレーニングウエアを着用した姿で、カメラに向かって親指を立てています。とても若々しく、格好いいです。コメントでは「あれ髪染めましたか？」「髪色。