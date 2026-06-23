世界気象機関（WMO）執行理事会が6月22日、中国の気象観測所4カ所を新たに「百年観測所（COS）」に認定しました。認定を受けたのは1909年に観測を開始した天津市の塘沽観測所と湖南省の岳陽観測所、1911年観測開始の雲南省の騰衝観測所、1920年観測開始の貴州省の貴陽観測所で、いずれも100年以上にわたり途切れることなく気象観測が続けられています。今回の認定で中国の「WMO百年観測所」は22カ所に上り、2020年に認定された北京