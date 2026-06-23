日産「R35 GT-R」生産終了を機に登場限定ベアブリック、7月2日に発売長年にわたり日産の「ハートビートモデル」として愛されてきたR35 GT-Rは、2025年8月に生産終了を迎えました。日産はこの節目に「GT-R FOREVER」をコンセプトとした特別商品を企画。「アートなトイ」として独創的な提案を続けるBE＠RBRICKと共鳴し、過去2回に続くコラボフィギュアを展開。自動車の枠を超えた形でブランドの魅力を表現しています。今回