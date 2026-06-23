GiGOは、6月27日（土）から、アジアNo．1ガールズグループ“TWICE”からうまれたキャラクター“TWICE LOVELYS”をモチーフにした限定景品を、全国のグループ店舗やオンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」で順次展開する。【写真】7．25からの第2弾では「収納付きエコバッグ」も登場！ラインナップ一覧■ポップでかわいらしいデザイン今回、TWICEのJAPANデビュー9周年を記念して登場するのは、ドットデザインが特徴の