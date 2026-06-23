本格的な夏を迎える前に、高崎市に工場を置く家電メーカーが、使用済みの紙おむつなどを冷凍して廃棄できるごみ箱を、市に贈りました。 ２３日は高崎市内に工場を置く新潟県の家電メーカー、ＳＡＮＫＡの神子島亨会長ら４人が市役所を訪れ、富岡市長に目録を手渡しまた。 寄付されたのは、「冷やすゴミ箱ＣＬＥＡＮＢＯＸ」２３台です。容量３８リットルほどで、コンセントにつなぐと中をマイナス１