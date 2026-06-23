ことし４月、高崎市の交差点で酒を飲んだあとに車を運転し、前の車に突っ込み乗っていた女性２人にけがをさせたとして、４６歳の会社員の男が逮捕されました。警察は、ひき逃げを視野に入れて捜査を進めています。 危険運転致傷の疑いで逮捕されたのは、玉村町南玉の会社員、渋澤孝行容疑者（４６）です。 警察によりますと渋澤容疑者は、４月２５日の午後１１時ごろ、酒を飲んだ状態で乗用車を運転し、高崎市北通町の交差点で