太田警察署 ２３日朝太田市の市道交差点で、自転車に乗っていた男子中学生が軽ライトバンにはねられ重傷を負いました。 ２３日午前８時ごろ太田市台之郷町の市道交差点で、自転車に乗っていた近くに住む男子中学生が、左から走ってきた軽ライトバンにはねられました。 男子中学生は通学途中で、右足の骨を折る重傷を負い太田市内の病院に搬送されました。軽ライトバンを運転していた４７歳の男性にけがはありませんでし