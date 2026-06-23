まさかの大苦戦に、国民も我慢ならないようだ。現地時間６月21日、ウルグアイは北中米Ｗ杯のグループＨ第２戦でカーボベルデと対戦。21分に直接FKから先制点を許すも、前半終了間際の２ゴールで逆転に成功する。しかし、61分に守備陣のミスから失点し、２−２でタイムアップ。初戦のサウジアラビア戦（１−１）に続き、２試合連続のドローに終わった。この結果、ウルグアイは勝点２でカーボベルデと並んだものの、総得点で上