ことし1月に周南市の仙島で起きた林野火災で国土交通省の港湾業務艇「おおつ」に乗って消火活動の支援をした船員3人に23日、感謝状が贈られました。国土交通省中国地方整備局長から感謝状が贈られたのは株式会社ポルテックの鈴木倫徳船長、廣瀬優機関長、渡辺英也機関士の3人です。ことし1月、周南市の仙島で林野火災が発生しおよそ12ヘクタールが焼失しました。3人は国土交通省の業務委託を受け普段は「おおつ」に乗り込み