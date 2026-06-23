BRT＝バス高速輸送システムで復旧を目指す美祢線についてJR西日本は、10月から始まる実証運行への期待を示しました。また、車両デザインや車種に関しても年度末をめどに一定の方向性を示したい考えです。23日、JR西日本が山口市で定例会見を開きました。（飯田稔督広島支社長）「駅前、拠点の整備をどうするか車内のしつらえをどうするか」「自動運転を将来的に目指すことも考えていますので」「全体感として打ち出していけるかに