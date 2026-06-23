韓国からのインバウンド拡大をはかろうと、韓国の旅行会社を招いた商談会が開かれました。商談会には韓国の旅行会社13社が招かれ、山口県内の宿泊施設や飲食業者などと商談を行いました。（美祢市の飲食業者）「（世界）ジオパークを使って集客をしていただければと思いますし」「ジオパークと相性が良い食材として」「秋吉台でとれたゴボウを使ったゴボウめん。」韓国「これ、絶対に食べたいですよ」商談会を開いた県