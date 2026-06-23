山口県が実施した調査で土砂災害が発生する恐れのある個所が県内で新たにおよそ4500か所見つかりました。現在、県内では土砂災害警戒区域がおよそ2万6000か所、土砂災害特別警戒区域がおよそ2万4000か所、指定されています。県では国の指針の変更を受け2021年度から昨年度末にかけ改めて全県で調査を実施。新たに指定対象となる可能性のある個所をまとめました。（県土木建築部田宮部長）「高精度な地形情報を活用して机上作業と