平生町議会は議員が提出していた上関町への使用済み核燃料の中間貯蔵施設建設計画に反対する決議案を23日、否決しました。決議案では「事故や不測の事態が生じれば平生町を含む周辺市町などの生命、財産、平穏な暮らしを脅かす」などとして、町議会として中間貯蔵施設建設計画に反対するよう求めていました。本会議では討論が行われ、決議案に反対する議員からは「上関町内での政策に対する一方的な意思表示は越権行為だ」などの意