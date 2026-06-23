ことし（2026年）、世界遺産登録から30年を迎える「原爆ドーム」をテーマに伝えるシリーズ「遺す」です。今回は、原爆ドームの世界遺産登録に関わった元外交官が、これまでほとんど明かされなかった交渉の舞台裏を語りました。6月14日、その人の話を聞こうと会場に用意された約140の席が埋まりました。久枝譲治（ひさえだ じょうじ）さん、75歳。原爆ドームの世界遺産登録を巡る会議で、各国