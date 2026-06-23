毎年恒例の「柳井金魚ちょうちん祭り」を前に地元では今、金魚ちょうちん作りが最盛期を迎えています。黙々と金魚ちょうちんづくりに取り組むのは「柳井広域シルバー人材センター金魚班」のメンバー13人です。ことしは新たに500個を作る予定で4月1日から作業を開始。現在、全体のおよそ8割ほどが完成していて午前中から骨組みや和紙張り、色塗りなどの5つの工程を分担して作業にあたっていました。（柳井広域シ