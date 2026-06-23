鹿児島県霧島市の温泉施設で5歳の男の子の行方が分からなくなってから23日で3日目です。男の子の両親はNNNの取材に「一刻も早く見つかってほしい」と苦しい胸の内を明かしました。■男児の捜索続く24日から警報級の大雨の恐れ雨が降る中、23日も行われた捜索活動。鹿児島県霧島市は、24日から警報級の大雨に見舞われる恐れがあります。5歳の男の子、田中嶺臣さんが行方不明になって、23日で3日目。両親は我が子の帰りを待ち続け