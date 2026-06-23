アーティストのGACKTが、23日放送の中京テレビ・日本テレビ系『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』（毎週火曜後7：00）に初出演。山盛りご飯の定食のVTRを見て、思わず本音を漏らした。【写真】GACKTが「ちょっと食べたくなりますね」と話した山盛りご飯の「チキンカツ＆しょうが焼き定食」の全貌この番組は、想像をはるかに超える“オモてなしすぎでオモしろいウマい店”を求め、スタッフが日本中を大捜査。スゴすぎ