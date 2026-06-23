高市首相は、来月トルコで開かれるNATO＝北大西洋条約機構首脳会議への出席を見送る方針を固めました。これは複数の政府関係者が明らかにしたもので、高市首相は来月7日と8日にトルコの首都アンカラで開かれるNATO首脳会議への出席を見送る方針を固めました。会議には茂木外相が代理として出席する方向で調整しているということです。見送りの理由について、ある首相周辺は、いまの国会の会期末が来月17日と迫る中で「国会日程との