鹿児島の温泉施設で、家族と入浴中だった熊本の5歳の男の子が21日から行方不明になっています。 【写真を見る】“3分ほど目を離した” 鹿児島の温泉で5歳児が不明雨が降り流れの速い川 100人態勢で捜索も手がかり見つからず 23日も警察と消防が約100人態勢で捜索しましたが、手がかりは見つかっていません。 「子どもがいなくなった」 記者「けさから捜索が再開されましたが、現場では小雨が降っていて、川は流れが少し速く