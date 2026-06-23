知人女性を脅し現金を奪ったとして、暴力団組員の男が逮捕されました。 強盗の疑いで逮捕されたのは、熊本市中央区八王寺町の指定暴力団道仁会系組員、上蔀翔大容疑者(23)です。 馬乗りになり首を絞める 上蔀容疑者は去年9月、熊本県内に住む19歳の知人女性に金を借りようとしましたが、女性が拒んだため、馬乗りになり首を絞めるなどして脅し、現金50万円を奪った疑いが持たれています。 警察によりますと、女性は過去にも数