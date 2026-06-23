日銀は6月15日、政策金利を現在の0.75％程度から1％程度に引き上げることを決めました。1995年以来、31年ぶりの高い水準です。 【写真を見る】“政策金利1％”を受け 肥後銀行と熊本銀行 金利0.1％引き上げへ熊本の経済への影響は？ これを受けて熊本県内では、肥後銀行と熊本銀行が普通預金の金利を0.3％から0.4％に引き上げると発表しました。※引き上げ実施は8月3日 また、住宅ローンの変動金利を決める上で最も重要