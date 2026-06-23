6月20日、新潟県佐渡市で最も古い能舞台として知られる大膳神社の能舞台で行われた『武学奉納』。 武学奉納は演武を奉納し、祈りを捧げるもので、全国各地の神社などで舞を納めている団体が今回、県内で初めて披露しました。 力強い掛け声と鋭い手さばきで刀などの道具を使うものから自身の体のみで表現するものまで様々な演武が披露され、訪れた人は真剣なまなざしで見入っていました。 【佐渡の能を織る会近藤利弘 会長】