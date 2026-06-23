【ナッシュビル（米テネシー州）＝林田晴樹】Ｗ杯日本代表は１次リーグ第２戦までに、長友（Ｆ東京）、町野（ボルシアＭＧ）を除くフィールドプレーヤーの２１人がピッチに立った。中でも好材料は、大会前にコンディションが不安視されていた冨安と板倉（ともにアヤックス）の復調で、起用の幅を広げている。１４日のオランダ戦から中５日で迎えたチュニジア戦。３バックの先発は、中央が谷口（シントトロイデン）から板倉に、