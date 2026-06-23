三重県の伊勢神宮の内宮近くに、お伊勢参りの歴史を楽しみながら学べる体験型のミュージアムがオープンします。7年後の「式年遷宮」に向けて盛り上がりを見せる伊勢神宮周辺。内宮近くのおかげ横丁に来月オープンするのは、体験型のミュージアム「オカゲ屋敷」です。江戸時代のお伊勢参りにまつわる歴史を映像で学べるほか、日本に古来から伝わる感謝の心「おかげさま」の文化を体験できるというこ