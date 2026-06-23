歌手Adoがプロデュースした4人組女性アイドル「ファントムシータ」が、2枚目のシングル「ホラークイーン」の発売を翌日に控えた23日、都内で記念イベントを開催した。「ホラークイーン」を含むミニライブを行い、集まったファン約1000人を盛り上げた。イベント途中にはAdoから届いたメッセージも紹介。7月4、5日に日産スタジアムで行われる、Adoのコンサートに、オープニングアクトとして出演することも発表された。これにメンバー