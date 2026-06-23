大相撲の幕内・藤青雲（藤島）が２３日、部屋付きの山分親方（元幕内・武雄山）とともに都内の寺院を訪れ、明大時代の恩師に幕内昇進を報告した。藤青雲は熊本・文徳高を経て、当時明大相撲部の総監督だった小川清彦さんの誘いで明大へ進学。小川さんからは「前へ出ることを口うるさく指導していただいた。下級生の頃から試合に出していただいて、試合経験も積ませてもらった」という。大学卒業と同時にプロ入りを勧められたが