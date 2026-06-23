◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（２３日・マツダスタジアム）広島の玉村昇悟投手が今季ワースト３失点を喫し、２勝目を逃した。初回、２回は３者凡退に封じるも３回に暗転。１死二、三塁から浦田の中犠飛で先制点を与えると、続く松本に左前適時打を浴びた。１点差に迫った直後の４回も３人で抑えたが、５回２死一、二塁から再び松本に左前適時打を許した。今季７登板目で３失点以上は初めて。ここまで５戦連続ＱＳ（６回