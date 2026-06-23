元プロ野球選手で野球解説者の平石洋介氏が19日、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「監督時代は悩みばかりだった!? 今だから話せる指導者としての葛藤と反省とは?」に出演。2軍監督時代を振り返り、PL学園高校の先輩・松井稼頭央氏とのエピソードを語った。『ダグアウト!!!』場面カット=BS10提供○平石洋介氏が監督時代を回顧「負け出したらボロカス言われる世界」平石氏は監督時代を「もちろん監督でしか味