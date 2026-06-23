第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の滋賀大会の組み合わせ抽選会が２３日、栗東市内で行われた。７月５日に行われる開会式では、今年創立１５０周年を迎える彦根東の神谷恭伍（きょうご）主将（３年）が選手宣誓を務めることになった。「まさか本当にくじを引くとは思ってなくてびっくり。自分が１０８回の夏のいいスタートを切れるようにやってやろうと思いました」と覚悟をにじませた。彦根東は県