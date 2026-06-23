鹿児島県沖永良部島の和泊町で、1人暮らしの女性の留守宅に侵入し、金品を盗もうとした疑いで無職の男(56)が逮捕されました。 住居侵入と窃盗未遂の疑いで逮捕されたのは、本籍が知名町で、住所不詳の無職の男(56)です。 沖永良部警察署によりますと、男は、おととしの3月、和泊町内の1人暮らしの80代女性の住宅に侵入し、金品を盗もうとした疑いがもたれています。犯行当時、女性は外出していて留守でした。 親族が室内が荒ら