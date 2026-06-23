志布志市の交差点で23日午前、軽乗用車と軽トラックが衝突し、軽乗用車に乗っていた88歳の男性が死亡しました。 志布志警察署によりますと、23日午前8時ごろ、志布志市有明町野井倉の市道の交差点で、軽乗用車と軽トラックが衝突しました。 軽乗用車の助手席に乗っていた男性が死亡 この事故で近くに住む丸田勝子さん(77)が運転する軽乗用車の助手席に乗っていた児島勉さん(88)が意識不明の状態で病院に運ばれましたが、およそ