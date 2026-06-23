６月英ＣＢＩ製造業受注指数はマイナス４５、前回はマイナス４１＝ロンドン為替 ６月英ＣＢＩ製造業受注指数はマイナス４５と、前回のマイナス４１から一段と低下した。市場予想はマイナス３３で予想外の悪化だった。販売価格指数はプラス２２と前回のプラス３８を下回った。市場予想はプラス３５だった。販売価格指数の鈍化も、外需の落ち込みが示される結果だった。 GBP/USD1.3220GBP/JPY213.38EUR/GBP0.8629