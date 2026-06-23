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欧州株引き続きマイナス圏で推移 東京時間19:21現在 英ＦＴＳＥ100 10411.25（-26.60-0.26%） 独ＤＡＸ24889.71（-249.98-1.00%） 仏ＣＡＣ40 8346.72（-53.39-0.63%） スイスＳＭＩ 13863.10（+14.59+0.11%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:21現在 ダウ平均先物SEP 26月限51883.00（-236.00-0.45%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限7443.75（-97.50