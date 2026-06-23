◇MLB ドジャース2-1ツインズ(日本時間23日、ターゲット・フィールド)ドジャースの大谷翔平選手がツインズ戦で先頭打者ホームランを放ち勝利に貢献。節目のメジャー通算300号が迫っています。初回、1番指名打者で出場した大谷選手が2球目をとらえ、打った瞬間確信のライトスタンドへの先頭打者ホームラン。今季17号の先制弾は、試合開始から約10秒で飛び出した一発でした。また同点の6回にはフレディ・フリーマン選手の13号ソロが