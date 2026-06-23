サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に臨んでいる日本代表は２２日（日本時間２３日）、米テネシー州ナッシュビル近郊のベースキャンプ地で、２５日（日本時間２６日）の１次リーグ第３戦スウェーデン戦に向けて練習を再開した。１次リーグ２試合で１ゴール、１アシストと活躍したＭＦ中村敬斗＝ランス＝の公式ＳＮＳは、スペイン語や英語、中国語、韓国語など、各国から熱いメッセージが寄せられた。チュニジア戦応援への感謝をつ